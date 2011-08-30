Полгектара земли на ЮБК отошли к частникам по липовым документам

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения в частную собственность 0,4 гектара земли в южнобережном поселке Гурзуф чиновниками Ялтинского городского и Гурзуфского поселкового советов и горуправления земельных ресурсов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Сорок соток земли стоимостью почти полмиллиона гривен выбыли из коммунальной собственности незаконно, поскольку выделены гражданам по документам, в которые были внесены недостоверные сведения», – говорится в пресс-релизе.

Действия должностных лиц квалифицированы по частям 2 статей 364 и 366 Уголовного кодекса – злоупотребление служебным положением и подлог, которые привели к тяжелым последствиям.