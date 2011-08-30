В Крыму на троллейбус с 20 пассажирами рухнул столб

Столб с оборванными электропроводами упал в районе Алушты на троллейбус, который вез двадцать пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет. Инцидент произошел во второй половине дня 29 августа, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

Старый советский троллейбус ехал с южного берега Крыма в Симферополь. «Железными "рожками" он зацепился за штанги троллейбусной электросети и оборвал провода. Старая электроопора, а вместе с ней и бетонный столб не выдержали и упали на крышу троллейбуса», - говорится в пресс-релизе.

Водитель двери машины не открыл - боялся за жизнь пассажиров - и вызвал МЧС. Спасатели эвакуировали людей из салона. Опору демонтировали с помощью автокрана. Электротранспорт в это время двигался по параллельной троллейбусной линии.