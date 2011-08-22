66% украинцев не доверяют Януковичу (опрос)

Президенту Украины Виктору Януковичу доверяют, или “скорее доверяют” 25,6% украинцев, не доверяют (полностью или частично) - 66%.

Лидеру крупнейшей оппозиционной партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко полностью или частично доверяют 22,1%, не доверяют, или скорее не доверяют 69,5% опрошенных.

Такие данные ежемесячного общенационального мониторингового социологического исследования "Украина и украинцы" обнародовал центр социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно полученных социологами результатов, рейтинг доверия/недоверия спикера Верховной Рады Владимира Литвина составляет 14% к 77,0%. Главы правительства Николая Азарова - 17,7% и 74,9% соответственно. Арсению Яценюку - лидеру партии "Фронт Змін" - полностью или частично доверяют 25,8%, не доверяют - 63,3%. Лидер партии "Сильная Украина" Сергей Тигипко получил 17,3% против 73,6%.

Исследование проведено с 3 по 16 августа по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов - квотная выборка (по признакам возраста и пола). Всего было опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет и старше выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.