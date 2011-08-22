ЧФ РФ отрицает силовые действия на захваченном маяке

Черноморский флот России опровергает заявление о силовых действиях на маяке на мысе Сарыч вечером 21 августа в отношении проникших туда 8 активистов всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство».

«Комментировать данную ситуацию не в нашей компетенции. Это более высокий уровень, уровень МИДов двух стран. Безусловно, у каждого гражданина есть право так или иначе выражать свое мнение и отношение по различным вопросам. Но единственно что, мы, конечно, хотим добиться того, чтобы эти граждане, когда выражают свое мнение, чтобы они действовали в рамках законов Украины и не нарушали территорию военных городков и охраняемых объектов», - сказал пресс-секретарь командующего ЧФ РФ капитан 1-го ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ в понедельник в интервью газете «Новый Севастополь».

По его информации, пробравшихся на маяк 8 молодых людей дежурная служба обнаружила в 19.30 21 августа.

«Вели они себя достаточно смирно. Никаких активных или деструктивных действий они не осуществляли. Но когда им стали задавать вопросы о целях проникновения, они отказались отвечать, и заявили, что будут общаться только с представителями МВД Украины. Когда вызвали милицию, было где-то 22 часа. А в 21.30 их с улицы пригласили в помещение дежурного. Они сами согласились. Возможно, на улице им было уже прохладно или скучно. Но согласились. Около получаса эти ребята ожидали представителей Балаклавского РОВД, которые, собственно говоря, и выдворили их с территории маяка», - сообщил ТРУХАЧЕВ.

Активисты организации «Студенческое братство» вечером 21 августа начали гражданскую акцию с целью активизации деятельности исполнительной службы по возвращению Украине крымских маяков. В частности, они проникли на территорию маяка, осуществляли демонтаж колючей проволоки, вывесили таблички «Объект Министерства инфраструктуры Украины».

Студенты-активисты 22 августа установили по периметру ограждения маяка на мысе Сарыч 13 палаток и пикетируют маяк с требованием вернуть Украине используемые Черноморским флотом России навигационные маяки. Они намерены дождаться прихода представителей исполнительной службы для осуществления процедуры передачи маяка Украине.

Хозяйственный суд Крыма 2 августа отменил принятое 23 сентября 2010 года постановление исполнительной службы Минюста об отказе в открытии исполнительного производства по выполнению судебных решений о передаче «Госгидрографии» крымских маяков.