Симферополь: милиция ищет, кто после родов не привез малыша домой

Тело новорожденного мальчика обнаружен в Симферополе, сотрудники милиции устанавливают обстоятельства гибели младенца, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

Сверток, в котором находился мертвый ребенок без признаков насильственной смерти, нашли 21 августа. В милицию позвонил врач 2-го роддома.

"По предварительным данным, смерть младенца наступила вследствие непредоставления необходимой медицинской помощи. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

Милиция просит симферопольцев сообщить о том, если кто-то из знакомых женщин находился на последних сроках беременности, но после родов не привез малыша домой.