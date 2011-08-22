"Черноморнефтегазу" дали 1,3 млрд. грн. в кредит

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» предоставила государственному акционерному обществу «Черноморнефтегаз» (Симферополь) беспроцентный кредит на сумму 1,278 млрд. грн., говорится в сообщении ГАО, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

Договор о предоставлении займа подписан 22 июня, средства перечислены заемщику 17 августа.

Срок действия договора – до 31 декабря.

Также в сообщении отмечено, что заем предоставляется для реализации мероприятий, предусмотренных программой работ ГАО «Черноморнефтегаз» на 2011 год по обеспечению выполнения плановых показателей добычи газа.

«Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАКа.

В настоящее время на балансе ГАО находятся 17 месторождений, из них - 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.