Украина за 20 лет независимости потеряла 6 миллионов населения

Госслужба статистики перед Днем независимости опубликовала данные о количестве населения Украины. По состоянию на 1 июля в стране проживало 45 млн 675 тыс. человек. На 6,27 млн меньше, чем 20 лет назад, констатирует газета "Сегодня".

Демографы объясняют столь резкое (на 12%) снижение двумя факторами: эмиграцией, особенно в 1994-2002 гг. и естественной убылью. Впрочем, научный сотрудник отдела качества демографических процессов Института демографии Светлана Аксенова отмечает: детей в 2011-м родилось примерно столько же, сколько и в прошлом году, а убыль населения происходит в основном за счет увеличения смертности среди стариков.

Но пока население по-прежнему сокращается: за полгода родилось 232 тысячи, умерло 344 тысячи, итого - минус 112 тысяч.

Прирост населения имеют только три региона: Киев (966 чел., именно за счет рождаемости, а не за счет приезжих), а также Ровенская (+793 чел.) и Закарпатская области (+612 чел.).

Больше всего сократилось население самой многочисленной Донецкой области (-17 656 чел.) и Днепропетровской области (-10 300 чел.).

Но надежда на рост рождаемости в стране есть, считает Аксенова, учитывая что за полгода заключено 116,7 тыс. браков, а разводов вчетверо меньше - всего 30,5 тыс.

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