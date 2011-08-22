Джарты крепко привязал Крым к Украине - Анна Герман

Советник президента Анна ГЕРМАН считает, что председатель Совета министров Крыма Василий Джарты прекратил спекуляции на тему возможного отделения полуострова от Украины.

"Он действительно был первым руководителем Крыма, который крепко привязал полуостров к основному телу Украины. С приходом в Крым Джарты фактически прекратились спекуляции на тему каких-то там возможностей отсоединения Крыма от Украины. Я думаю, что тем Василий Джарты и вошел в историю украинской независимости", - сказала ГЕРМАН во время чата на сайте "Главреда".

Она считает, что ситуация в Крыму будет развиваться так, "как диктуют основы", заложенные Джарты. "В Крыму будет все спокойно и стабильно", - заявила ГЕРМАН.

По мнению советницы ЯНУКОВИЧА, Крым через несколько лет станет конкурентом турецкой Анталии.

Василий Джарты умер в ночь на 17 августа в Крыму из-за тяжелой болезни.