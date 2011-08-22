Украинцы боятся безработицы, голода и преступников

Украинцы больше всего опасаются роста цен и безработицы, свидетельствуют результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус», проведенного компанией TNS в июле, сообщает «Главред».

На вопрос: «Как Вы думаете, чего люди опасаются сейчас больше всего?», первые позиции заняли вопросы: рост цен (74,7%), безработица (71,9%), невыплаты зарплат и пенсий (56,8%).

Подробнее «опасения» украинцев распределились следующим образом: рост преступности беспокоит 42% опрошенных, остановка работы предприятий -33,8%, голода опасаются 33,6%.

Боятся заразиться опасными для жизни инфекциями (туберкулез, СПИД и т.д.) 26,6%.

Почти равное количество опрошенных боятся массовых уличных беспорядков (19,4%) и холода в квартире (19,3%).

Возможного распада Украины как государства беспокоит 16,1%, последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС - 5,9%.

Установления диктатуры в стране опасаются 13,8%, межнационального конфликтов 12,1%,

Возвращения к старым порядкам времен застоя 11,5%.

8,9% боятся наплыва беженцев, переселенцев и приезжих, 7,6% - межрелигиозныхх конфликтов.

Нападения внешнего врага на Украину опасаются 6,5%. «По-настоящему ничего не боятся» 2,3%.

В то же время 48,2% украинцев согласились с мнением, что несколько сильных руководителей могут сделать для нашей страны больше, чем все законы и дискуссии, 32,6% - не согласны с этим, 19,3% - не определились.

В результате исследования было опрошено 1200 респондентов в возрасте 16-75 лет. Погрешность выборки не превышает 3%.