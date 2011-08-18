Янукович почтил память Джарты
14:46, 18 августа 2011Крым
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Поминальная панихида состоялась в Макеевке
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ почтил память председателя Совета министров Крыма Василия Джарты в Макеевке Донецкой области.
Поминальная панихида за упокой души Джарты состоялась в соборе святого великомученика Георгия, сообщила пресс-служба главы государства.
ЯНУКОВИЧ почтил память Джарты минутой молчания, пообщался с родственниками и близкими покойного, выразил им свои соболезнования.
Джарты умер ночью 17 августа в возрасте 53 лет из-за болезни.
По данным СМИ, врачи обнаружили у премьер-министра Крыма рак, в конце прошлого года в Германии ему сделали операцию.
Джарты возглавлял Совет министров Крыма с марта 2010 года. Он также руководил крымским отделением Партии регионов.
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