Янукович попрощался с Джарты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ почтил память председателя Совета министров Крыма Василия Джарты в Макеевке Донецкой области.

Поминальная панихида за упокой души Джарты состоялась в соборе святого великомученика Георгия, сообщила пресс-служба главы государства.

ЯНУКОВИЧ почтил память Джарты минутой молчания, пообщался с родственниками и близкими премьера Крыма, выразил им свои соболезнования.

Джарты умер в ночь на 17 августа в возрасте 53 лет в результате тяжелой болезни.

По данным СМИ, врачи обнаружили у премьер-министра Крыма рак, в конце прошлого года в Германии ему сделали операцию.

Джарты возглавлял Совет министров Крыма с марта 2010 года. Он также руководил крымским отделением Партии регионов.