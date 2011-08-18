"Крымэнерго" приватизируют

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО 18 августа подписал указы о приватизации последних трех планируемых к продаже госпакетов энергокомпаний - 25,99% ”Тернопольоблэнерго”, 50% ”Днепрооблэнерго”, а также 45% ”Крымэнерго”, передает УНИАН.

Подписание состоялось во время пресс-конференции РЯБЧЕНКО.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля решил продать 25% "Днепроэнерго", 45,1% "Западэнерго", по 50% "Винницаоблэнерго", "Днепрооблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго", 46% "Черкассыоблэнерго", по 45% "Крымэнерго" и "Черновцыоблэнерго", 40,06% "Донецкоблэнерго", 25,99% "Тернопольоблэнерго", 25% "Киевэнерго".

30 июня Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября.