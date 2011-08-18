Певцы из 11 стран приедут на "Детскую новую волну" в Крым

Певцы из 11 стран примут участие в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна», который пройдет 20-22 августа в «Артеке» в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба детского центра.

Представители Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, России, Украины, Чехии и Швеции прошли полуфинал 4 и 5 апреля в Москве (РФ). Всего для участия в конкурсе поступило 7 тысяч заявок из 20 стран.

Членами жюри «Детской новой волны - 2011» станут народный артист России, композитор Игорь КРУТОЙ, певцы Алсу, Тимати, Нюша, Ани ЛОРАК, Ирина ДУБЦОВА, Вера БРЕЖНЕВА, Влад СОКОЛОВСКИЙ и президент благотворительного фонда «Расправь крылья!» Анна АББАСОВА.

В этом году на конкурс в «Артек» приедут около 10 тысяч детей и взрослых со всего мира.

Холдинг «АРС» проводит «Новую волну» с 2002 года. Ее участниками становятся молодые исполнители от 16 до 30 лет.

Основатель компании «АРС» - КРУТОЙ.