Авария в Крыму: 4 погибших

Четыре человека, среди которых ребенок, погибли и двое ранены в результате столкновения машины с грузовым и легковым автомобилями в среду в Первомайском районе Крыма, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai, житель Херсона, не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в "Камаз" с прицепом, после чего произошло столкновение с Vоlvo, в котором ехали туристы из Беларуси. "Камаз" выехал за пределы проезжей части, из прицепа высыпалось несколько тонн зерна.

В аварии погибли 59-летний водитель Hyundai и трое пассажиров: 65-летняя женщина, 24-летний мужчина и его 4-летняя дочка. Еще двое пассажиров - 26-летняя мать девочки и 7-летний мальчик - в тяжелом состоянии доставлены в больницу.