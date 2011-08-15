Из-за подрыва джипа бизнесмена повреждены еще две машины

Джип бизнесмена пытались подорвать в ночь на воскресенье в Симферополе, повреждены еще две машины.

Взрыв без последующего горения автомобиля «Ховер», владельцем которого является 50-летний мужчина, произошел на улице Балаклавской, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Также повреждены «Рено» и «Шкода».

На месте происшествия работала оперативная группа МВД и сотрудники прокуратуры.

По сообщениям СМИ, у джипа, который был припаркован у дома, где живет бизнесмен, повреждены багажник и бампер. «Хозяин взорванного автомобиля известен в определенных кругах как Миша Хохол», - пишет сайт «Крым. Комментарии».

Ведется досудебное следствие. У правоохранителей есть десять дней, чтобы завести уголовное дело или отказать в его возбуждении, сообщил УНИАН сотрудник милиции.