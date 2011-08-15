В Ялте пройдет второй Черноморский экономический форум

Осенью в Ялте во второй раз пройдет международный форум, где будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества стран Черноморского бассейна, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Крыма.

Мероприятие соберет 7-8 октября в Крыму более 150 представителей правительственных, деловых, экспертных кругов и СМИ из Украины, России, Грузии, Турции, Болгарии, Румынии, Молдовы, Армении, Азербайджана.

«В программу форума войдут такие ключевые вопросы в области экономического развития стран Причерноморья, как перспективы сотрудничества и создания межрегиональных и международных кластеров в сфере агропроизводства и органического агропроизводства, а также межрегиональное и международное сотрудничество для развития рынка санаторно-курортного лечения и туризма», - говорится в пресс-релизе.

Черноморский экономический форум в прошлом году посетили более 250 участников.