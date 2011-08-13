Пассажирский автобус перевернулся в Крыму (фото)
22:27, 13 августа 2011Крым
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Раненых помазали зеленкой и отпустили
Автобус с двенадцатью пассажирами съехал в кювет в Крыму, травмы получили два человека - украинец и россиянка, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла на дороге Симферополь - Судак возле села Грушевка во второй половине дня 13 августа.
По информации спасателей, водитель автобуса марки «Эталон» не справился с управлением.
52-летний житель Львова получил многочисленные ушибы и ссадины, у 18-летней москвички - многочисленные ссадины. Им оказали первую медпомощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
Автобус принадлежит частному предприятию.
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