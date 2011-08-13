Пассажирский автобус перевернулся в Крыму (фото)

Автобус с двенадцатью пассажирами съехал в кювет в Крыму, травмы получили два человека - украинец и россиянка, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла на дороге Симферополь - Судак возле села Грушевка во второй половине дня 13 августа.

По информации спасателей, водитель автобуса марки «Эталон» не справился с управлением.

52-летний житель Львова получил многочисленные ушибы и ссадины, у 18-летней москвички - многочисленные ссадины. Им оказали первую медпомощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

Автобус принадлежит частному предприятию.