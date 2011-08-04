Суд отпустил Файнгольда, а прокуратура вновь задержала

Центральный районный суд Симферополя в четверг отказал прокуратуре в аресте бизнесмена Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, который 1 августа был задержан по подозрению в мошенничестве, сразу после этого представители надзорого ведомства отвезли экс-депутата симферопольского горсовета в прокуратуру, после чего он опять оказался в изоляторе временного содержания.

Пока не уточняется, в чем на этот раз подозревается бизнесмен.

Ранее против него были возбуждены шесть уголовных дел, все по статье «мошенничество». Ущерб оценивается в более чем 1 млн. грн.

Бизнесмен находится под следствием с середины мая.

Сначала Центральный райсуд избрал экс-депутату меру пресечения в виде десяти суток содержания под стражей, но из-за инсульта он все это время находился в больнице под милицейской охраной.

Тот же суд в начале июня отпустили ФАЙНГОЛЬДА под залог в 600 тысяч гривен.

В середине июля после возбуждения очередного дела бизнесмен по решению суда был взят под стражу до 22 июля.

Суд 22 июля отпустил ФАЙНГОЛЬДА, а сотрудники прокуратуры сразу же задержали, пояснив это открытием еще одного дела о мошенничестве.

Суд 25 июля продлил до 29 июля срок задержания под стражей ФАЙНГОЛЬДА, а 29 июля отпустил, прокуратура в тот же день снова задержала бизнесмена. Такая же история повторилась 1 августа.

По данным СМИ, ФАЙНГОЛЬД - один из самых богатых людей Крыма, контролирующий работу крупнейших вещевых рынков Симферополя.