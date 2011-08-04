День сурка: начальник одесского порта снова задержан в Крыму

Прокуратура Крыма задержала в четверг 71-летнего начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА, который ранее в этот день был отпущен Центральным райсудом Симферополя под подписку о невыезде.

Глава госпредприятия задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия".

Как и раньше, ПАВЛЮК будет содержаться в изоляторе временного содержания в Симферополе.

Такое развитие событий предполагал адвокат главы морпорта Сергей ЕМЕЦ.

"Это удивительная история, которая происходит пока только в Крыму! Такой практики на Украине я раньше не видел", - сказал он ранее в четверг.

Прокуратура Крыма в июле завела на ПАВЛЮКА три дела по ч.2 ст.364 УК. Последнее - 29 июля, его суть не известна. Именно по этому делу он задержан 4 августа.

Первый раз прокуратура Крыма задержала ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы "Одесса" и доставила в симферопольский изолятор.

Дело по факту завела в июне одесская прокуратура, а генпрокуратура Украины поручила расследование надзорному ведомству Крыма. То в июле переквалифицировало дело и возбудило его непосредственно против начальника порта.

Центральный райсуд Симферополя 25 июля отпустил ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего руководитель порта попал в больницу в Одессе.

Второе уголовное дело возбуждено против ПАВЛЮКА 25 июля. По версии следствия, ущерб госинтересам оценивается почти в 700 тыс. грн. 27 июля руководитель морпорта был задержан в Одессе и снова помещен в ИВС в Симферополе.

Центральный райсуд 29 июля продлил срок содержания ПАВЛЮКА в изоляторе до 2 августа, а 2-го - до 4 августа.