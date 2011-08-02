В Севастополе в три раза больше женились, чем разводились

В Севастополе в первом полугодии 2011 года зарегистрировано 1220 браков и 399 разводов. Уровень заключения населением браков снизился с 6,7 браков на 1000 жителей в январе-июне 2010 года до 6,4 браков в январе-июне 2011 года, но остается одним из самых высоких показателей в Украине, сообщает городское управление статистики.

Средний возраст женщин при вступлении в брак составил 29,9 года, мужчин - 32,9.

Наиболее активно женщины выходят замуж в возрасте 20-24 года (33% от всех браков, заключенных в январе-июне 2011 года), мужчины чаще женятся в возрасте 25-29 лет (30,2%).

Вместе с тем, имеют место как ранние, так и поздние браки. Так, за январь-июнь 2011 года вступили в брак 5 девушек в возрасте до 18 лет и 4 юношей в возрасте до 19 лет. В возрасте 60 лет и старше заключили браки 46 мужчин и 23 женщины. Из общего количества заключенных браков за этот период 66,8% мужчин и 65,7% женщин вступили в брак впервые в жизни. Из общего числа вступивших в брак 23 женщины и 3 мужчин заключили брак с иностранцами - гражданами Великобритании, Болгарии, США, Германии, Греции, Израиля и ряда других стран.

Уровень расторжения браков в первом полугодии 2011 года составил 2,1 развода на 1000 населения. Наиболее часто распадаются браки продолжительностью до 4 лет (40,4% от всех разводов за январь-июнь), при этом средняя продолжительность расторгнутых браков составляет 10,4 лет.