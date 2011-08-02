Застрявшие в Крыму пассажиры улетели в Россию

Крупнейший российский авиаперевозчик ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" во вторник перевез из Симферополя в Москву 119 пассажиров, которые должны были улететь с обанкротившейся авиакомпанией "Континент", сообщили РИА Новости в Росавиации.

В минувшую пятницу в Росавиацию поступило заявление от гендиректора "Континента" об аннулировании сертификата эксплуатанта в связи с приостановлением операционной деятельности. Авиакомпания приостановила полеты из-за образовавшейся задолженности перед российскими аэропортами, которая, по состоянию на 29 июля, составила 32 миллиона рублей. В результате отмены рейсов пострадали несколько сотен человек. Всего авиакомпания продала около 37 тысяч авиабилетов с вылетами вплоть до середины сентября.

Представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте сообщил ранее во вторник, что гендиректор "Континента" Владимир Красильников задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве.