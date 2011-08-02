Суд: Бандера и Шухевич не герои
Ющенко не успокоился
|Виктор Ющенко
Таким образом ВАСУ оставил без удовлетворения кассационные жалобы ЮЩЕНКО и ряда граждан Украины.
Высший административный суд Украины также оставил в силе постановление Донецкого апелляционного админсуда 2010 года о незаконности указа ЮЩЕНКО о присвоении главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания Герой Украины, объявил судья-докладчик по делу Игорь ШТУЛЬМАН.
ВАСУ не удовлетворил кассационные жалобы ЮЩЕНКО, сына Шухевича - Юрия-Богдана ШУХЕВИЧА - и ряда других украинцев.
ЮЩЕНКО обжалует в Верховном суде решение Высшего админсуда о незаконности его указов о присвоении главнокомандующему УПА и проводнику ОУН звания Герой Украины.
«Шухевич и Бандера уже давно являются Героями Украины в сердцах украинцев. Они были и будут героями. Звание Герой Украины не определяет - были они гражданами независимой Украины или нет. Они завоевывали украинскую независимость», - заявила пресс-секретарь экс-президента Ирина ВАННИКОВА.