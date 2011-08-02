В Крыму родились три уссурийских тигренка

В ялтинском зоопарке «Сказка» у уссурийских, или амурских тигров Амуры и Бенгала родилась тройня. Появление на свет сразу нескольких детенышей – большое событие для зоомира, ведь в неволе эти «кошки» размножаются не очень охотно.

«Родились три девочки. Это – редкость! Кормим их специальным молоком: смесью для больших "кошек". Кстати, амурские тигры в этом году рождаются у нас уже в четвертый раз. Всего – одиннадцать, из них выжили девять», – сообщил директор зверинца Олег ЗУБКОВ по телефону.

С учетом взрослых уссурийцев в ялтинском зоопарке живут 20 особей. «У нас – клондайк! Мы поставили задачу развести больше 25 амурских тигров, сейчас их уже 20. Хотя содержание такого тигра – недешевое удовольствие, он съедает в день до десяти килограммов мяса. Может, в принципе, и до сорока съесть, но потом три-четыре дня голодает», – сказал ЗУБКОВ.

В природе осталось всего около 300 уссурийских тигров. Примерно столько же живут в зоопарках.

«Численность продолжает сокращаться. Кучка костей амурских тигров, которая помещается на ладони, стоит на рынках Китая три тысячи долларов (их растирают и используют для приготовления настоек), а за шкуру на американских рынках дают до пятидесяти тысяч долларов. Амурские тигры по-прежнему являются объектом хищнического браконьерского промысла. Плюс в природе кушать нечего, да и ареал обитания сокращается – то пожары, то еще что-то», – говорит директор зверинца.