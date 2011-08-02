В Крыму роют ямы-убийцы

13:31, 02 августа 2011
Крым
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"Могилы" и в городе, и на селе

Двухлетняя девочка утонула в Крыму в накопительной яме, которая уже долгое время находилась в разрытом состоянии - работники жилищно-коммунального хозяйства собирались проводить ремонтные работы, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МВД Украины.

Трагедия произошла на днях в частном домовладении в селе Новоалексеевка Красногвардейского района.

Сотрудники милиции направили материалы проверки в районную прокуратуру.

Напомним, прокуратура Киевского района Симферополя в июле возбудила уголовное дело по факту нарушения техники безопасности из-за смерти горожанина. Мужчина упал в вырытую под электрическую опору яму, которую работники фирмы не оградили и не осветили.

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