Россиянин погиб и двое ранены в дорожной аварии в Крыму
10:34, 02 августа 2011Крым
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Легковушка въехала в грузовик селянина
Гражданин России погиб и двое его соотечественников получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Днем 1 августа в Симферопольском районе легковой автомобиль марки "ВАЗ", в котором ехали жители Саратова, врезался в разворачивавшийся FAW. Им управлял житель Крыма, селянин.
По информации ГАИ, грузовик не предоставил "легковушке" преимущество в движении.
41-летний пассажир "Жигулей" погиб, 25-летний водитель и 35-летняя пассажирка доставлены в больницу в Симферополе.
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