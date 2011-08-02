Россиянин погиб и двое ранены в дорожной аварии в Крыму

Гражданин России погиб и двое его соотечественников получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Днем 1 августа в Симферопольском районе легковой автомобиль марки "ВАЗ", в котором ехали жители Саратова, врезался в разворачивавшийся FAW. Им управлял житель Крыма, селянин.

По информации ГАИ, грузовик не предоставил "легковушке" преимущество в движении.

41-летний пассажир "Жигулей" погиб, 25-летний водитель и 35-летняя пассажирка доставлены в больницу в Симферополе.