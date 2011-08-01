Прокуратура Крыма наклепала на главу одесского порта третье дело
Витает указание, чтобы Павлюк сидел?
Прокуратура Крыма возбудила третье уголовное дело против начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА, сообщил его адвокат Сергей ЕМЕЦ в понедельник на пресс-конференции в Одессе.
«Третье уголовное дело возбуждено по признакам той же статьи 364 Уголовного кодекса, что и два предыдущих - за превышение служебных полномочий. При этом прокуратура ссылается на акт проверки КРУ хозяйственной деятельности порта за 2005 год. Из акта ревизии вовсе не следует, что ПАВЛЮК что-то украл для себя. Это версия КРУ о якобы нанесенном ущербе государству. Кстати, юридический департамент Одесского порта уже обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Одесской области с просьбой признать недействительными акты проверки КРУ за 2005 год», - сказал он.
По словам адвоката, даже если Центральный райсуд Симферополя 2 августа изберет по второму делу мерой пресечения ПАВЛЮКУ подписку о невыезде, то по материалам третьего дела его могут снова доставить в изолятор временного содержания.
ЕМЕЦ считает, что судебное следствие может длиться около месяца. «А пока в воздухе витает указание, чтобы ПАВЛЮК сидел», - сказал адвокат.
Первый раз прокуратура Крыма задержала ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса». Он был доставлен в симферопольский изолятор.
Уголовное дело завела одесская прокуратура, а генеральная прокуратура Украины поручила расследование надзорному ведомству Крыма. Крымская прокуратура переквалифицировала дело и возбудила его по ч.2. ст. 364 УК непосредственно против начальника порта.
Центральный райсуд Симферополя 25 июля отпустил ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего 71-летний руководитель порта попал в больницу в Одессе.
Второе уголовное дело возбуждено против ПАВЛЮКА 25 июля. По версии следствия, ущерб госинтересам составляет 700 тыс. грн.
ПАВЛЮК 27 июля был задержан в Одессе и снова помещен в изолятор в Симферополе.
Центральный райсуд Симферополя 29 июля продлил срок задержания ПАВЛЮКА до 2 августа.