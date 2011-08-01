Прокуратура Крыма наклепала на главу одесского порта третье дело

Прокуратура Крыма возбудила третье уголовное дело против начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА, сообщил его адвокат Сергей ЕМЕЦ в понедельник на пресс-конференции в Одессе.

«Третье уголовное дело возбуждено по признакам той же статьи 364 Уголовного кодекса, что и два предыдущих - за превышение служебных полномочий. При этом прокуратура ссылается на акт проверки КРУ хозяйственной деятельности порта за 2005 год. Из акта ревизии вовсе не следует, что ПАВЛЮК что-то украл для себя. Это версия КРУ о якобы нанесенном ущербе государству. Кстати, юридический департамент Одесского порта уже обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Одесской области с просьбой признать недействительными акты проверки КРУ за 2005 год», - сказал он.

По словам адвоката, даже если Центральный райсуд Симферополя 2 августа изберет по второму делу мерой пресечения ПАВЛЮКУ подписку о невыезде, то по материалам третьего дела его могут снова доставить в изолятор временного содержания.

ЕМЕЦ считает, что судебное следствие может длиться около месяца. «А пока в воздухе витает указание, чтобы ПАВЛЮК сидел», - сказал адвокат.

Первый раз прокуратура Крыма задержала ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса». Он был доставлен в симферопольский изолятор.

Уголовное дело завела одесская прокуратура, а генеральная прокуратура Украины поручила расследование надзорному ведомству Крыма. Крымская прокуратура переквалифицировала дело и возбудила его по ч.2. ст. 364 УК непосредственно против начальника порта.

Центральный райсуд Симферополя 25 июля отпустил ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего 71-летний руководитель порта попал в больницу в Одессе.

Второе уголовное дело возбуждено против ПАВЛЮКА 25 июля. По версии следствия, ущерб госинтересам составляет 700 тыс. грн.

ПАВЛЮК 27 июля был задержан в Одессе и снова помещен в изолятор в Симферополе.

Центральный райсуд Симферополя 29 июля продлил срок задержания ПАВЛЮКА до 2 августа.