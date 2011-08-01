Матерные песни у Вечного огня потянули на уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, проведя проверку после появления в Интернете видео, на котором группа молодежи поет песни с нецензурной лексикой возле Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Симферополе.

«Дело по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство - возбудил Железнодорожный райотдел милиции Симферополя», - сообщила УНИАН по телефону Ольга БОГОСЛАВСКАЯ, главный специалист отдела связей с общественностью крымского управления МВД.

Видео появилось в сети в середине июля, его выложил в «Живом журнале» один из блогеров. «Гуляли с другом по ночному парку недавно, общались... Вдруг услышали какой-то шум от Вечного огня, решили заглянуть, разведать, а там - концерт. Сидит тусовка с гитарой, микрофоном и усилком, и поют песенки, распивая спиртное», - написал пользователь ЖЖ.