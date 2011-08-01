Почему Медведев не приехал в Крым

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ отменил визит в Севастополь 31 июля из-за отказа Украины подписать в этот день соглашения по объединению ОАО ”Газпром” и НАК ”Нафтогаз Украины”, пишет газета "КоммерсантЪ-Украина" со ссылкой на источники в Министерствах иностранных дел Украины и России.

Как отмечает издание, Кремль и российский МИД, готовясь ко Дню ВМФ РФ, который отмечался 31 июля, вели с Киевом активные переговоры о том, чтобы Д.МЕДВЕДЕВ в это день посетил Севастополь.

”Это действительно обсуждалось. Москва изъявляла такое желание. Но договориться не удалось. Причем решение об этом принималось на самом высоком уровне”, – сказал собеседник "Коммерсанта" в МИД Украины.

Дипломат затруднился назвать конкретную причину срыва визита президента РФ. По его словам, обо ”всех подводных камнях” в украинском руководстве и МИДе знают всего несколько человек.

Факт обсуждения возможного визита МЕДВЕДЕВА в Севастополь и неуспех переговоров подтвердили также российские дипломаты. ”Идея обсуждалась, но безуспешно”, – сообщил сотрудник МИД РФ.

Собеседники "Коммерсанта" в украинском руководстве высказали предположение, что основной причиной того, почему Москва и Киев не согласовали визит президента РФ в Севастополь, могла быть политическая. Как рассказал источник в МИД Украины, знакомый с подготовкой визита, основным условием визита МЕДВЕДЕВА в Севастополь российская сторона ставила подписание конкретных договоренностей по объединению ”Газпрома” и ”Нафтогаза” на условиях Москвы.

”Поскольку мы сочли это для себя невыгодным, нам было заявлено: тогда и визита не будет. Хотя с учетом нынешнего состояния российско-украинских отношений мы заинтересованы в любом контакте президентов – независимо от того, завершится он подписанием каких-либо документов или нет”, – объяснил собеседник "Коммерсанта".

В Кремле эту версию полностью подтвердили. Источник в администрации МЕДВЕДЕВА сообщил, что российская сторона действительно ставила во главу угла при обсуждении возможного визита президента РФ в Севастополь подписание конкретных договоренностей, в том числе по углеводородной тематике.

”Когда стало известно, что этого не произойдет, Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение не лететь в Украину. При этом президент дал понять, что Москва открыта к контактам с Киевом на высшем уровне”, – пояснил источник.

В то же время источник в МИД РФ сообщил изданию, что ЯНУКОВИЧ в начале августа посетит Сочи, где МЕДВЕДЕВ будет проводить свой рабочий отпуск.