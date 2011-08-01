Украина поможет ЧФ РФ при пожаре

Кабинет министров одобрил соглашение между правительствами Украины и Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота РФ в Крыму.

Такое распоряжение принято на заседании правительства 27 июля, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

"Сотрудничество в рамках этого соглашения позволит обеспечить взаимное информирование об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, осуществление совместных мероприятий и предоставление необходимой помощи в ликвидации, минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и проведение ряда других мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций", - считают в МЧС.

Источником финансирования во время возможного предоставления помощи объектам Черноморского флота России в случае возникновения ЧС может быть резервный фонд госбюджета Украины или другие источники по отдельному решению Кабмина.