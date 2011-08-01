5 га травы горело в ботсаду в Крыму

Пять гектаров сухой травы сгорели в Никитском ботаническому саду в Крыму, сообщила пресс-служба МЧС Украины.

В первой половине дня 31 июля по телефону поступило сообщение о загорании травы в районе ботсада, который находится на территории Массандровского поселкового совета.

Прибыв на место ЧП, спасатели установили, что огонь охватил на двух участках 1,5 га. Из-за сильного ветра он быстро распространялся. Тушение осложнял горный рельеф.

Чуть позже в районе поселка Никита был обнаружен еще один очаг возгорания площадью около 1,5 га.

В 16.00 общая площадь пожара уже составляла приблизительно 5 га. В 16.17 пожар был локализован, в 19.30 - ликвидирован.

Предварительная причина загорания - неосторожное обращение с огнем.