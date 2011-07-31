72 тысячи кустов конопли вырастил на арендованном поле крымчанин

Сотрудники милиции обнаружили в субботу около 72 тысяч кустов конопли на поле площадью 52 гектара в Крыму, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Конопля найдена на окраине поселка, название которого в пресс-релизе не указано. Землю 59-летний крымчанин арендовал у открытого акционерного общества.

МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "выращивание снотворного мака или конопли".