72 тысячи кустов конопли вырастил на арендованном поле крымчанин
15:10, 31 июля 2011Крым
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На "огородника" могут завести дело
Сотрудники милиции обнаружили в субботу около 72 тысяч кустов конопли на поле площадью 52 гектара в Крыму, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Конопля найдена на окраине поселка, название которого в пресс-релизе не указано. Землю 59-летний крымчанин арендовал у открытого акционерного общества.
МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "выращивание снотворного мака или конопли".
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