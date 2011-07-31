Шеф администрации Медведева: ЧФ РФ - это кровь и плоть Севастополя

Глава Администрации президента России Сергей НАРЫШКИН считает, что без Черноморского флота РФ, большая часть боевых кораблей которого базируется в Севастополе, жизнь этого города невозможна.

«Мы сегодня еще раз увидели - по отношению людей, по отношению жителей Севастополя - насколько они внимательно относятся к заботам флота. Черноморский флот - это кровь и плоть этого удивительного города», - сказал НАРЫШКИН журналистам в воскресенье в Севастополе, где он вместе со своим украинским коллегой Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ принял участие в мероприятиях, посвященных дню Военно-морского флота России.

НАРЫШКИН сообщил также, что обсудит с руководством Севастополя вопросы участия РФ в социально-экономичном развитии города.

«Я сегодня со своими украинскими коллегами, конечно, воспользуюсь представленной возможностью, чтобы обсудить вопросы взаимодействия между нашими двумя странами. Эти вопросы касаются Черноморского флота России, его базирования в Севастополе. Мы, конечно, обсудим вместе с руководством города и вопросы социально-экономического развития (Севастополя) в той части, в какой Российская Федерация может принять в этом участие, а также проекты инвестиционного сотрудничества», - сказал глава Администрации президента РФ.

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