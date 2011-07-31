Самолет, летевший из России в Турцию, вынужденно сел в Крыму

Самолет «Боинг», который летел из Москвы (Россия) в Анатолию (Турция), вынужденно сел в воскресенье утром в симферопольском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки-россиянки, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На борту «Боинга» находилось 275 пассажиров и 12 членов экипажа.

«В 5.46 осуществлена посадка на запасной полосе аэропорта Симферополя. 35-летняя гражданка России была доставлена в медицинский пункт с диагнозом "вегето-сосудистая дистония". Состояние - удовлетворительное», - говорится в пресс-релизе.

После дозаправки самолет отправился в Турцию.