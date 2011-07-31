Россия отметила день ВМФ в Крыму по сокращенной программе

Мероприятия по случаю дня Военно-морского флота Российской Федерации прошли в Севастополе по сокращенной программе, поскольку в Украине в воскресенье был объявлен траур по 37 горнякам, погибшим на шахтах в Луганской и Донецкой областях.

На кораблях Черноморского флота РФ приспущены военно-морские флаги, память погибших украинских шахтеров почтили минутой молчания.

Командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр ФЕДОТЕНКОВ обошел строй кораблей, которые выстроились в одну линию в Севастопольской бухте, и поздравил экипажи с днем ВМФ.

Вместо военно-спортивного праздника прошла демонстрация боевых возможностей ЧФ РФ.

За происходящим с трибуны наблюдали глава Администрации президента России Сергей НАРЫШКИН и его украинский коллега Сергей ЛЕВОЧКИН, командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, руководство Севастополя, шефские делегации из регионов России.

Отменены концерты, праздничный артиллерийский салют и фейерверк.