Кабмин даст 30 млн гривен на лор-корпус больницы в Севастополе

Кабинет министров Украины намерен выделить 30 миллионов гривен на строительство лор-корпуса городской больницы №1 имени Пирогова в Севастополе, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, сообщила пресс-служба правительства.

"Мы с вашим главой горадминистрации договорились, что треть расходов возьмет на себя городской бюджет Севастополя, а две трети - правительство", - сказал АЗАРОВ в субботу в Севастополе.

По его прогнозам, корпус будет построен через год.

Севастопольская больница №1 построена в 1868 году. В ней расположены стационар на 792 койки, также там работают четыре поликлиники и амбулатория семейной медицины. Больница является базой интернатуры для студентов высших медицинских учреждений.