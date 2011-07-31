Азаров решил заняться стоками

Кабинет министров Украины возьмет под контроль строительство водоочистных сооружений в Крыму, средства на эти цели будут выделяться ежегодно, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, сообщила пресс-служба правительства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы прекратить практику слива неочищенных стоков в море. Прежде всего, это касается Южного берега Крыма. Поэтому мы в течение каждого года будем выделять средства и постепенно добьемся того, чтобы прекратить эту позорную практику», - сказал АЗАРОВ в субботу в Крыму.

Он заявил также, что водоочистные сооружения в Крыму необходимо строить в сжатые сроки. «Нужно работать быстро, но одновременно грамотно использовать имеющиеся ресурсы», - подчеркнул премьер.