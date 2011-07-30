Кабмин обещает деньги на постройку двух катеров для Севастополя

Кабинет министров Украины изучит возможность финансирования из госбюджета строительства двух пассажирских катеров для Севастополя, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Я знаю проблему так называемых речных трамваев (в Севастополе). Они старые. Мы все посчитаем, прикинем. Надо там менять хотя бы парочку. На пару я гарантирую», - сказал глава Кабмина в субботу журналистам в Севастополе.

Вместе с тем, премьер не уточнил, в какие сроки будет осуществлено финансирование.

По данным Кабмина, износ основных фондов севастопольских катеров составляет 85 процентов. В год они перевозят около шести миллионов пассажиров.