"Континент" до банкротства продал билеты из Крыма в РФ до 9 сентября

Российская авиакомпания «Континент», которая выполняла четыре рейса в неделю из Крыма в РФ, успела до своего банкротства продать билеты до 9 сентября, сообщила пресс-служба Министерства курортов Крыма.

Раскуплены в среднем по 100 билетов на рейс.

По информации ведомства, «Континент» осуществлял рейсы по маршрутам «Симферополь-Москва» и «Симферополь-Самара-Красноярск».

О банкротстве авиакомпании, основанной 2007 году, было объявлено в пятницу. По состоянию на 29 июля задолженность перевозчика перед российскими аэропортами составляла 32 миллиона рублей.

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН распорядился задержать самолеты «Континента» и передать в транспортную прокуратуру материалы по факту не обеспечения пассажиров услугами.

Сотни человек не смогли вылететь в пятницу и субботу из аэропортов в городах России. В Крыму застряли до 150 человек. Часть пассажиров отправились в РФ на рейсах других авиакомпаний, некоторые решили добираться домой на поездах. За остальными вечером в субботу прилетел чартер из Москвы.

Первый вице-премьер Крыма Павел БУРЛАКОВ обратился к генконсулу России в Симферополе Владимиру АНДРЕЕВУ и послу России в Украине Михаилу ЗУРАБОВУ с просьбой оказать помощь в возвращении граждан РФ домой.

Основу парка обанкротившейся авиакомпании составляли самолеты Ту-154М.