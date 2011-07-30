У молодежи формируют крымский патриотизм

Министерство образования и науки, молодежи и спорта автономии создает педагогический интернет-проект «Мы – патриоты Крыма» в школах региона, целью которого является формирование крымского патриотизма у молодежи республики, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Интернет-проект «Мы – патриоты Крыма» будет отражать работу крымских учеников в специальных интернет-блогах патриотического направления: «На этой земле я родился», «Духовные святыни моей малой родины», «Добро начинается с тебя», «Ежедневник добрых дел», «Цветы возле школы», «Горжусь тобой, родной край», «Национальные и семейные традиции моего края», «Знаю и реализую свои права», «Мой идеал гражданина-патриота» и «Здоровым быть модно».

«На электронных страницах блогов по каждому из этих направлений ученики школ автономии смогут поделиться информацией и впечатлениями от участия в патриотической деятельности своего района, города, школы, класса», – говорится в пресс-релизе.

Проект направлен преимущественно на старшеклассников и будет функционировать в рамках единого регионального образовательного информационного портала Крыма.

«Сегодня мы иногда сталкиваемся с негативным отношением к своей малой родине со стороны молодых людей. Проект ”Мы – патриоты Крыма”, прежде всего, подразумевает организацию общения старшеклассников в интернете по вопросам патриотической тематики», – сказала министр образования и науки Крыма Виталина ДЗОЗ.

По ее словам, очень важно сформировать в молодом поколении любовь и уважение к своему краю, своей улице, своему дому, и тем самым возродить патриотизм среди молодежи, познакомить ребят со всеми национальными традициями и особенностями Крыма.

«Интернет же предоставляет нам уникальную возможность проводить такую работу на республиканском уровне», – подчеркнула министр.