ЧФ России за 15 лет уменьшился в 10 раз - СМИ

За 15 лет Черноморский флот России уменьшился в 10 раз, пишет газета "Московский комсомолец". Тем временем, в руководстве ЧФ сообщают, что боевой состав в ближайшие годы пополнится шестью неатомными подлодками.

По приведенным газетой данным, в 1991 году ЧФ РФ включал 835 кораблей всех существующих классов. В 1992-1993 их было уже 400. А из 338 кораблей, доставшихся России в 1997 году при разделе с Украиной, на ходу теперь осталось лишь порядка 35.

При этом остающиеся в строю суда Черноморского флота, в основном, старые, постройки 50–60-х годов прошлого века. К примеру, спасательное судно "Эпрон", 1959 года постройки. Впрочем, имеется в составе ЧФ РФ более новый большой десантный корабль "Цезарь Куников", спущенный на воду в 1986 году. Этот БДК был флагманом группы кораблей российского Черноморского флота во время боевых действий на море против группы грузинских катеров в августе 2008 года.

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Высоцкий сообщил, что боевой состав ЧФ РФ в ближайшие несколько лет пополнится шестью дизель-электрическими подводными лодками проекта 636 (усовершенствованная "Варшавянка" проекта 877).

В настоящее время в состав ЧФ фактически входит одна подлодка "Алроса" (проект 877), которая находится сейчас на ремонте в Калининграде.

"В течение нескольких лет для Черноморского флота будет построено шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636", - сказал главком.

Корреспондент