Украинский БДК поучаствует в параде российского флота
20:23, 29 июля 2011Крым
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Севастополь готовится к празднику
Большой десантный корабль «Константин Ольшанский» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 31 июля примет участие в параде боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации, посвященном Дню Военно-морского флота РФ, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.
Корабль уже стоит в Севастопольской бухте в первой линии кораблей, которые будут участвовать в параде, отметили в пресс-центре.
По данным пресс-центра, 31 июля в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМФ Российской Федерации также примут участие члены Военного совета украинского флота, рота почетного караула и оркестр ВМС Вооруженных сил Украины.
День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.
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