Украинский БДК поучаствует в параде российского флота

Большой десантный корабль «Константин Ольшанский» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 31 июля примет участие в параде боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации, посвященном Дню Военно-морского флота РФ, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Корабль уже стоит в Севастопольской бухте в первой линии кораблей, которые будут участвовать в параде, отметили в пресс-центре.

По данным пресс-центра, 31 июля в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМФ Российской Федерации также примут участие члены Военного совета украинского флота, рота почетного караула и оркестр ВМС Вооруженных сил Украины.

День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.