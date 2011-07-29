2 офицера Черноморского флота осуждены за скупку прослушки

Феодосийский городской суд назначил условное наказание двоим офицерам Черноморского флота (ЧФ) России, обвинявшимся в приобретении электронных подслушивающих устройств, сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры Крыма, не уточнив, дату вынесения приговора.

"Они скупали прослушивающие устройства, но, вроде бы, не успели их использовать. Суд дал офицерам ЧФ четыре с половиной и четыре года, но на основании статьи 175 освободил от отбывания наказания с испытанием в один год", - сказал собеседник агентства.

Офицерам инкриминировалась статья 359 Уголовного кодекса Украины - "незаконное приобретение специальных технических средств получения информации".

Агентство "РИА Новости" сообщает, что подполковник и майор ЧФ намерены обжаловать приговор суда.

Один из родственников осужденных сообщил агентству, что офицеры пришли в магазин в Феодосии, чтобы купить аудиорегистраторы. "Продавец посоветовал высокочувствительные устройства, но сказал, что вообще-то на Украине эти модели продавать запрещено. Как только наши родственники согласились их купить, появились сотрудники украинских спецслужб и их задержали", - сказал собеседник.

Близкие осужденных офицеров утверждают, что задержание моряков - "часть сценария написанного украинскими спецслужбами". "Возможно, таким образом наших близких пытаются перевербовать или просто показывают своему руководству результативную работу", - сказала родственница одного из офицеров.