"Омао Солар" дали зеленый тариф на производство электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила компании "Омао Солар" (Крым) тариф на производство электроэнергии из альтернативных источников энергии, сообщила пресс-служба комиссии.

Такое решение комиссия приняла на заседании в четверг.

"Омао Солар" будет работать по "зеленому тарифу" с августа.

Компания в настоящее время эксплуатирует первую очередь наземной солнечной электростанции мощностью 20 МВт (с. Охотниково, Крым. Девелопером проекта выступает австрийская Activ Solar).

НКРЭ установила на август отпускной тариф на электроэнергию на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле на уровне электростанций 526,92 коп. за кВт/час (без НДС).

Расчетная себестоимость электроэнергии, которую будет генерировать электростанция "Омао Солар", составит 410 коп./кВт-час (без НДС), уточнили УНИАН в НКРЭ.

НКРЭ 7 июля выдала "Омао Солар" лицензию на производство электроэнергии из альтернативных источников энергии сроком на 20 лет.