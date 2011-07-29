Начальника морпорта Одессы оставили под стражей

Центральный райсуд Симферополя в пятницу продлил до вторника, 2 августа, срок задержания под стражей начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА, который в среду был задержан в Одессе по подозрению в злоупотреблении служебным положением и затем помещен в изолятор временного содержания в Крыму.

«Прокуратура настаивала на аресте руководителя ОМТП, но суд лишь продлил срок задержания», - сообщила УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы надзорного ведомства Крыма.

Второе уголовное дело возбуждено против ПАВЛЮКА по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям) в начале этой недели. По версии следствия, ущерб государственным интересам оценивается в 700 тыс. грн.

Первый раз прокуратура Крыма задержала ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса». Он был доставлен в симферопольский изолятор.

Уголовное дело завела одесская прокуратура, а генеральная прокуратура Украины поручила расследование надзорному ведомству Крыма. Крымская прокуратура переквалифицировала дело и возбудила его по ч.2. ст. 364 УК непосредственно против начальника порта.

Суд в Симферополе 25 июля отпустил ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего 71-летний руководитель порта попал в больницу в Одессе.