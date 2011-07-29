Экс-спикера крымского парламента будут судить за пределами Крыма

Бывшего председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, который обвиняется в превышении власти и злоупотреблении ею на посту руководителя Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы), что нанесло около 25 миллионов гривен ущерба, будут судить за пределами Крыма, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел передал дело в Апелляционный суд Запорожской области», - говорится в пресс-релизе.

Запорожский суд должен определить подсудность - то есть суд первой инстанции на территории области, который рассмотрит дело ГРИЦЕНКО.

Депутат крымского парламента ГРИЦЕНКО (фракция Партии регионов), который занимал должность спикера Верховной рады Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах, был задержан 24 января. Центральный райсуд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста.

Прокуратура 18 июля направила дело ГРИЦЕНКО в Апелляционный суд Крыма для определения подсудности, он передал его в Высший спецсуд Украины.

ГРИЦЕНКО обвиняется в противоправном прекращении военному совхозу «Азовский» права пользования участком площадью 4,8 тыс. га, в превышении власти при выделении земель коммерческому предприятию и в нарушении порядка выплаты материальной помощи.