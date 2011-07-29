В Евпатории поймали педофила

В Евпатории (Крым) по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки задержан 28-летний мужчина, который, по предварительным данным, ранее был судим за подобное преступление, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МВД.

Мужчина подошел к девочке 27 июля. Ребенок проживает с 75-летней бабушкой. Вечером женщина отпустила внучку погулять в соседском дворе, периодически выглядывала в окно, примерно в 20 часов вышла на улицу, но девочку не нашла.

Позже малышка рассказала милиции, что к ней подошел дядя, который приходил к соседке, и предложил покатать на велосипеде, девочка доверилась знакомому и согласилась.

Тот вывез ребенка за город и в кустах начал приставать, целовать, трогать ее за половые органы и показывать свой. После этого - оставил девочку, а сам уехал. Ребенка подобрали на дороге и передали оперативному дежурному горотдела прохожие.

Сотрудники милиции вызвали бабушку девочки. Приведя ребенка домой, женщина обнаружила, что на малышке нет нижнего белья.

По словам 59-летней соседки, с 28-летним мужчиной она познакомилась около двух лет назад. 27 июля он приехал к ней в гости и пообещал привезти строительный материал. После чего вышел со двора, взял велосипед и сказал, что поедет домой. Когда мужчина уходил, женщина видела, что рядом с ним находилась малолетняя девочка, взрослый и ребенок общались около семи минут. Выкурив сигарету, мужчина покинул двор, а девочка побежала следом за ним.

28 июля по подозрению в совершении преступления мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетней. По предварительной информации правоохранителей, в 2002 году задержанный уже был судим по ч. 2 ст. 153 - насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах.