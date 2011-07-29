Мэр Симеиза погорел на взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра южнобережного поселка Симеиз Кирилла КОСТЕНКО (на фото) и депутата Симеизского поссовета Тимура ШЕМШЕДИНОВА по подозрению в получении 400 тысяч гривен взятки за решение земельного вопроса, сообщил УНИАН источник в крымской милиции.

«Должностные лица задержаны при получении 400 тысяч гривен, которые они требовали от гражданина за определенные действия в сфере земельных отношений», - сказал сотрудник МВД.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 368 УК - «получение взятки».

Фото "Южной газеты"