Файнгольда отпустили и ... повязали

Центральный районный суд Симферополя в пятницу отказал прокуратуре в аресте бизнесмена Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, который ранее был задержан по подозрению в мошенничестве.

Вместе с тем, прокуратура после освобождения экс-депутата Симферопольского городского совета судом снова задержала его. «Действительно, его опять задержали. Возбуждено новое уголовное дело: пятое», - сообщила УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы прокуратуры Крыма.

Комментарием адвоката ФАЙНГОЛЬДА агентство не располагает, поскольку она не отвечает на звонки.

Бизнесмен находится под следствием с середины мая.

Сначала Центральный райсуд избрал экс-депутату горсовета меру пресечения в виде десяти суток содержания под стражей, но из-за якобы перенесенного инсульта он все это время находился в больнице под милицейской охраной.

Тот же суд в начале июня отпустили ФАЙНГОЛЬДА под залог в 600 тысяч гривен.

В середине июля после возбуждения очередного дела бизнесмен по решению суда был взят под стражу до 22 июля.

Райсуд 22 июля отпустил ФАЙНГОЛЬДА, а сотрудники прокуратуры сразу же задержали, пояснив это открытием еще одного дела о мошенничестве.

Центральный районный суд Симферополя 25 июля продлил до 29 июля срок задержания под стражей ФАЙНГОЛЬДА.

Четыре дела возбуждены по подозрению в мошенничестве на общую сумму более 1,2 млн. гривен.

После прокурорской проверки семи работникам больницы, где лежал ФАЙНГОЛЬД, объявили выговор - следователи говорят: диагноз экс-депутата был преувеличен.

Фото "Крымский телеграфЪ"