30% абитуриентов не знают теорему Пифагора

Уровень знаний абитуриентов, которые сдавали внешнее независимое оценивание (ВНО), был невысоким, заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина ЗАЙЦЕВА на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, радоваться результатам написания ВНО нельзя.

«Несмотря на то, что большинство ректоров высших учебных заведений Украины считают тесты по математике слишком простыми, мы имеем несколько горьких примеров, которые доказывают противоположное. С заданием на определение теоремы Пифагоране справилось 30% сдающих тесты. А решить элементарное уравнение: 2 разделить на X равняется 5 не удалось 32% абитуриентов», – отметила ЗАЙЦЕВА.