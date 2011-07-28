Стройуправление ЧФ РФ погасило долг перед Пенсионным фондом

Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны России погасило 5,6 миллионов гривен долга перед Пенсионным фондом Украины, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.

"В результате принятых прокуратурой Севастополя мер Строительное управление Черноморского флота МО РФ полностью возместило задолженность перед Пенсионным фондом", - говорится в пресс-релизе.

Это предприяие было одним из самых крупных должников перед ПФУ в Севастополе.

Напомним, в мае 2009 года на центральных улицах Севастополя появились несколько сити-лайтов с указанием предприятий-крупнейших должников городского управления Пенсионного фонда. Среди них было стройуправление ЧФ.