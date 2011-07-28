Стройуправление ЧФ РФ погасило долг перед Пенсионным фондом
17:26, 28 июля 2011Крым
0
Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны России погасило 5,6 миллионов гривен долга перед Пенсионным фондом Украины, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.
"В результате принятых прокуратурой Севастополя мер Строительное управление Черноморского флота МО РФ полностью возместило задолженность перед Пенсионным фондом", - говорится в пресс-релизе.
Это предприяие было одним из самых крупных должников перед ПФУ в Севастополе.
Напомним, в мае 2009 года на центральных улицах Севастополя появились несколько сити-лайтов с указанием предприятий-крупнейших должников городского управления Пенсионного фонда. Среди них было стройуправление ЧФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter